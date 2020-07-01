Роскошная жена звезды Интера призналась, что ненавидит Ювентус – красавица откровенна не только на словах

Защитник Интера Милан Шкриняр может иметь неприятности из-за высказываний своей жены.

Барбора Шкриняр, жена защитника Интера, не стесняется публиковать горячие фото, а также "зажигать" своим острым языком.

Интер назвал Реалу цену на Шкриняра – мадридцы никогда столько не платили за защитников

На вопрос в Instagram об отношении девушки к Ювентусу и Дибале, Барбора ответила лаконично: "Ненавижу Ювентус".

Стоит отметить, что Милан Шкриняр сейчас пользуется спросом на трансферном рынке. Парадоксально, но одним из потенциальных покупателей звезды Интера является именно туринский клуб.

Еротична пауза: топ-30 фото спекотних леді, які стимулюватимуть Роналду, Мессі і двох зірок збірної України (як мінімум)