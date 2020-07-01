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Роскошная жена звезды Интера призналась, что ненавидит Ювентус – красавица откровенна не только на словах

1 июля 19:46 - Читати українською
Роскошная жена звезды Интера призналась, что ненавидит Ювентус – красавица откровенна не только на словах
Барбора Шкриняр / Фото Instagram

Защитник Интера Милан Шкриняр может иметь неприятности из-за высказываний своей жены.

Барбора Шкриняр, жена защитника Интера, не стесняется публиковать горячие фото, а также "зажигать" своим острым языком.

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На вопрос в Instagram об отношении девушки к Ювентусу и Дибале, Барбора ответила лаконично: "Ненавижу Ювентус".

Стоит отметить, что Милан Шкриняр сейчас пользуется спросом на трансферном рынке. Парадоксально, но одним из потенциальных покупателей звезды Интера является именно туринский клуб.

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Теги
Италия Интер Интер Ювентус Ювентус Трансферы Ювентуса Милан Милан Шкриняр Жены футболистов
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