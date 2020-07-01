Розкішна дружина зірки Інтера зізналась, що ненавидить Ювентус – красуня відверта не лише на словах

Захисник Інтера Мілан Шкріняр може мати неприємності через висловлювання своєї дружини.

Барбора Шкріняр, дружина оборонця Інтера, не соромиться публікувати гарячі фото, а також "запалювати" своїм гострим язиком.

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На питання в Instagram про ставлення дівчини до Ювентуса та Пауло Дибали, Барбора відповіла лаконічно: "Ненавиджу Ювентус".

Варто відзначити, що Мілан Шкріняр зараз користується попитом на трансферному ринку. Парадоксально, але одним з потенційних покупців зірки Інтера є саме туринський клуб.

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