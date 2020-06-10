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Интер назвал Реалу цену на Шкриняра – мадридцы никогда столько не платили за защитников

14:22 83 Читати українською
Интер назвал Реалу цену на Шкриняра – мадридцы никогда столько не платили за защитников
Милан Шкриняр / АР

Интер готов отпустить своего ведущего защитника Милана Шкриняра только за серьезную сумму.

Миланцы рассчитывают получить за словака не менее 80 млн евро, информирует Mundo Deportivo.

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В услугах Шкриняра больше всех заинтересован Реал, который ищет замену для 34-летнего Серхио Рамоса. Впрочем, мадридцы никогда не отдавали за защитников так много – пока рекорд удерживает Эдер Милитао, за которого заплатили Порту 50 млн евро. Контракт Шкриняра с Интером рассчитан до лета 2023-го, поэтому миланцы не собираются уменьшать свои аппетиты.

В текущем сезоне Серии А словацкий защитник провел 24 матча, в которых отметился ассистом.

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