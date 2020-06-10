Интер назвал Реалу цену на Шкриняра – мадридцы никогда столько не платили за защитников

Интер готов отпустить своего ведущего защитника Милана Шкриняра только за серьезную сумму.

Миланцы рассчитывают получить за словака не менее 80 млн евро, информирует Mundo Deportivo.

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В услугах Шкриняра больше всех заинтересован Реал, который ищет замену для 34-летнего Серхио Рамоса. Впрочем, мадридцы никогда не отдавали за защитников так много – пока рекорд удерживает Эдер Милитао, за которого заплатили Порту 50 млн евро. Контракт Шкриняра с Интером рассчитан до лета 2023-го, поэтому миланцы не собираются уменьшать свои аппетиты.

В текущем сезоне Серии А словацкий защитник провел 24 матча, в которых отметился ассистом.

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