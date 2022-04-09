Брайтон к отчетному матчу подошел с безвыигрышной серией из семи матчей, где только один поединок удалось свести к ничьей. Возможно, из-за этого лондонцы недооценили соперника. "Чайки" провели классный поединок, а их второй мяч – настоящая командная магия.

Челси разгромил Саутгемптон со счетом 6:0, шедевр Эдегора не спас Арсенал от сенсационного поражения Брайтону

Арсенал активизировался на исходе матча и насоздавал моментов даже на победу, но легально забить удалось только раз. Мартин Эдегор с метров 30 пушечным ударом наконец-то заставил голкипера капитулировать. Однако на большее сил и времени не хватило. Второе поражение подряд лишило Арсенал статуса фаворита в борьбе за топ-4.