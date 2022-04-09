Брайтон до звітного матчу підійшов із безвиграшною серією із семи матчів, де лише один поєдинок вдалося звести до нічиєї. Можливо, через це лондонці недооцінили суперника. "Чайки" провели класний поєдинок, а їхній другий м'яч – це справжня командна магія.

Челсі розгромив Саутгемптон з рахунком 6:0, шедевр Едегора не врятував Арсенал від сенсаційної поразки Брайтону

Арсенал активізувався під кінець матчу і настворював моментів навіть на перемогу, але легально забити вдалося лише раз. Мартін Едегор з метрів 30 гарматним ударом нарешті змусив голкіпера капітулювати. Однак на більше сил і часу не вистачило. Друга поразка поспіль позбавила Арсенал статусу фаворита у боротьбі за топ-4.