Розкішна гармата Едегора проти командної магії – відеоогляд матчу Арсенал – Брайтон
Брайтон обіграв Арсенал в рамках 32-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Брайтон до звітного матчу підійшов із безвиграшною серією із семи матчів, де лише один поєдинок вдалося звести до нічиєї. Можливо, через це лондонці недооцінили суперника. "Чайки" провели класний поєдинок, а їхній другий м'яч – це справжня командна магія.
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Арсенал активізувався під кінець матчу і настворював моментів навіть на перемогу, але легально забити вдалося лише раз. Мартін Едегор з метрів 30 гарматним ударом нарешті змусив голкіпера капітулювати. Однак на більше сил і часу не вистачило. Друга поразка поспіль позбавила Арсенал статусу фаворита у боротьбі за топ-4.