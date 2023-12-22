Роскошная комбинация с участием Малиновского в видеообзоре матча Сассуоло – Дженоа – 1:2
22 декабря 23:02 - Читати українською
Дженоа дожала Сассуоло в матче 17-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Калеб Экубан 87’
87’ Калеб Экубан
Сассуоло выиграл первый тайм благодаря молниеносной контратаке. Лорьянте пролетел 60 метров и выкатил удобную передачу Пинамонти, которому оставалось попасть в пустые ворота.
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После перерыва Дженоа не только отыгралась, но и вырвала все 3 очка. Гудмундссон реализовал пенальти за игру рукой. Под занавес встречи Руслан Малиновский чудесным пасом нашел исландца, а тот касанием пятки запустил Экубана – 1:2.
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