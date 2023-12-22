Дженоа дожала Сассуоло в матче 17-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Сассуоло выиграл первый тайм благодаря молниеносной контратаке. Лорьянте пролетел 60 метров и выкатил удобную передачу Пинамонти, которому оставалось попасть в пустые ворота.

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После перерыва Дженоа не только отыгралась, но и вырвала все 3 очка. Гудмундссон реализовал пенальти за игру рукой. Под занавес встречи Руслан Малиновский чудесным пасом нашел исландца, а тот касанием пятки запустил Экубана – 1:2.