Роналду зажигает с сексапильной украинкой – горячие фото красавицы

Известная украинская модель Валерия Бублейко приняла участие в пикантной фотосессии с лидером Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Валерии 21 год, она родом из Киева, но в последнее время живет и работает в США.

О девушке начали писать в украинских СМИ еще в 2014 году. Именно тогда модель подписала контракт с Ford Models в Нью-Йорке.

Украинка снялась в рекламной кампании новой коллекции модного бренда CR7, который принадлежит пятикратному обладателю "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

"Футбол 24" предлагает вашему вниманию самые горячие фото украинской красавицы.

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