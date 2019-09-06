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Роналду запалює із сексапільною українкою – гарячі фото красуні

16:50 1893 Читать на русском
Роналду запалює із сексапільною українкою – гарячі фото красуні
Валерія Бублейко

Відома українська модель Валерія Бублейко взяла участь у пікантній фотосесії з лідером Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Валерії 21 рік, вона родом з Києва, але останнім часом живе і працює в США.

Про дівчину почали писали в українських ЗМІ ще у 2014 році. Саме тоді модель підписала контракт з Ford Models в Нью-Йорку.

Українка знялася в рекламній кампанії нової колекції модного бренду CR7, який належить п'ятиразовому володарю "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду.

"Футбол 24" пропонує вашій увазі найгарячіші фото української красуні.

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Дівчина дня
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