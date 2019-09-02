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Твіттеріада. Ярмоленко передчував гол, екс-хавбек Шахтаря – в окупованій штольні, а топ-модель вже не за Динамо

22:00 2931 Читать на русском
Твіттеріада. Ярмоленко передчував гол, екс-хавбек Шахтаря – в окупованій штольні, а топ-модель вже не за Динамо
Марина Джорджевіч / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Шахтар, шахта і Ахметов

Минулого тижня чемпіони України дізналися суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів. На церемонії жеребкування працювала журналістка ТК Футбол Алла Бублій, яка виловила для фото самого Веслі Снейдера.

"Шансів на перше місце я не бачу". Мирон Маркевич оцінив суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів

бублій снейдер

Хтозна, що з цього вийде, але принаймні у чемпіонаті України Шахтареві знову немає рівних. Ісмаїлі отримує винагороду від коханої у нетісному ліфті Новопечерських Липок.

ісмаїлі

Екс-форвард "гірників" 90-х Олег Матвєєв вже зараз переконаний у новому титулі. "Шахтар – чемпіон", – написав ветеран під прискіпливим оком президента клубу.

"Штрафний Циганкова? Та не було там голу!": екс-зірка збірної України не вболіває за Динамо і хвалить Шахтар

матвєєв

Екс-хавбек Шахтаря Віталій Віценець, як відомо, спокійно живе на окупованій території і навіть спустився в одну із донецьких шахт. Зможете відрізнити його від справжніх гірників?

віценець

Минулий вікенд виявився надзвичайно успішним для наших англійських легіонерів. Вперше за майже рік відзначився Андрій Ярмоленко. Схоже, українець мав передчуття успіху, адже ще до матчу його дружина Інна зафіксувала "це задоволене обличчя".

ярмоленко

Олександр Зінченко взяв участь у побитті Брайтона. Паралельно "палить" свою Владу, яка начебто попросила: "Сфоткай "типа наша".

зінченко

Андрій Воронін після інтерв'ю Роману Бебеху, в якому, зокрема, похвалив Зінченка і пройшовся по УАФ.

воронін

Артем Мілевський зібрався на хокей. Сувора міна – для суворої гри.

мілевський

Віктор Вацко спіймав свого останнього літнього коропа-2019. Про симпатії екс-коментатора до Борусії Д, мабуть, знають усі.

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Лідер Олександрії Кирило Ковалець вчергове зізнався у коханні до сестри Романа Зозулі – Олени.

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А ось у сім'ї Валерія Федорчука, хавбека Маріуполя, сьогодні з'явився першокласник.

федорчук

Світ. Голодні до футболу

У П'єра-Емеріка Обамеянга – тісний емоційний зв'язок із своїм сином.

обамеянг

Іско зголоднів за справжнім футболом – він знову травмувався...

іско

Марсело – поки неушкоджений, але Реал вже вдруге на старті чемпіонату втрачає очки...

марсело

Серхіо Рамос: зима – близько!

рамос

На тренуваннях Марк-Андре тер Штеген – супермен. А от у трьох турах Прімери – одразу 5 пропущених...

тер штеген

Легендарний 37-річний екс-голкіпер Фенербахче і збірної Туреччини Волкан Демірель залишився без клубу. Зате для його донечки – суцільна радість.

демірель

Ці ноги належать Балажу Фаркашу. Колись на них купився Йожеф Сабо...

Зе Роберто завжди виглядав, наче з іншої планети...

зе роберто

Що робити, якщо на тобі поставили хрест в Інтері? Мауро Ікарді пропонує ідеальний рецепт: бухати, співати і чекати на Бонуси.

ікарді

Бонуси. Аспіринова дівчинка

У 2013-2016 роках київське Динамо могло пишатися тим, що за нього топить одна із найпривабливіших моделей Європи. Саме у цей період центр оборони столичного клубу цементував Александар Драговіч, а з трибун за деякими матчами свого коханого стежила Марина Джорджевіч.

Часи кардинально змінилися. Оборонець збірної Австрії встиг змінити Байєр на Лестер, а потім повернутися у Леверкузен. Та й Динамо вже "не торт". І лише врода Марини Джорджевіч залишається у топах.

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Твіттеріада. Циганкова цькують Олімпіком, у Цітаішвілі – пристрасний роман, а в Коноплянки – жодних проблем, крім однієї

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Шахтар Шахтар Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Балаж Фаркаш Олег Бабій Алла Бублій Андрій Воронін Андрій Воронін Статті Віктор Вацко Олег Матвєєв Мауро Ікарді Мауро Ікарді Ісмаїлі Ісмаїлі П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Динамо Динамо Іско Іско Александар Драговіч Александар Драговіч Кирило Ковалець Кирило Ковалець Веслі Снейдер Веслі Снейдер Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Марсело Марсело Серхіо Рамос Серхіо Рамос Твіттеріада Овертайм Артем Мілевський Артем Мілевський Віталій Віценець Віталій Віценець Валерій Федорчук Валерій Федорчук Світ
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