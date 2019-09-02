Твіттеріада. Ярмоленко передчував гол, екс-хавбек Шахтаря – в окупованій штольні, а топ-модель вже не за Динамо

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Шахтар, шахта і Ахметов

Минулого тижня чемпіони України дізналися суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів. На церемонії жеребкування працювала журналістка ТК Футбол Алла Бублій, яка виловила для фото самого Веслі Снейдера.

"Шансів на перше місце я не бачу". Мирон Маркевич оцінив суперників Шахтаря у Лізі чемпіонів

Хтозна, що з цього вийде, але принаймні у чемпіонаті України Шахтареві знову немає рівних. Ісмаїлі отримує винагороду від коханої у нетісному ліфті Новопечерських Липок.

Екс-форвард "гірників" 90-х Олег Матвєєв вже зараз переконаний у новому титулі. "Шахтар – чемпіон", – написав ветеран під прискіпливим оком президента клубу.

"Штрафний Циганкова? Та не було там голу!": екс-зірка збірної України не вболіває за Динамо і хвалить Шахтар

Екс-хавбек Шахтаря Віталій Віценець, як відомо, спокійно живе на окупованій території і навіть спустився в одну із донецьких шахт. Зможете відрізнити його від справжніх гірників?

Минулий вікенд виявився надзвичайно успішним для наших англійських легіонерів. Вперше за майже рік відзначився Андрій Ярмоленко. Схоже, українець мав передчуття успіху, адже ще до матчу його дружина Інна зафіксувала "це задоволене обличчя".

Олександр Зінченко взяв участь у побитті Брайтона. Паралельно "палить" свою Владу, яка начебто попросила: "Сфоткай "типа наша".

Андрій Воронін після інтерв'ю Роману Бебеху, в якому, зокрема, похвалив Зінченка і пройшовся по УАФ.

Артем Мілевський зібрався на хокей. Сувора міна – для суворої гри.

Віктор Вацко спіймав свого останнього літнього коропа-2019. Про симпатії екс-коментатора до Борусії Д, мабуть, знають усі.

Лідер Олександрії Кирило Ковалець вчергове зізнався у коханні до сестри Романа Зозулі – Олени.

А ось у сім'ї Валерія Федорчука, хавбека Маріуполя, сьогодні з'явився першокласник.

Світ. Голодні до футболу

У П'єра-Емеріка Обамеянга – тісний емоційний зв'язок із своїм сином.

Іско зголоднів за справжнім футболом – він знову травмувався...

Марсело – поки неушкоджений, але Реал вже вдруге на старті чемпіонату втрачає очки...

Серхіо Рамос: зима – близько!

На тренуваннях Марк-Андре тер Штеген – супермен. А от у трьох турах Прімери – одразу 5 пропущених...

Легендарний 37-річний екс-голкіпер Фенербахче і збірної Туреччини Волкан Демірель залишився без клубу. Зате для його донечки – суцільна радість.

Ці ноги належать Балажу Фаркашу. Колись на них купився Йожеф Сабо...

Зе Роберто завжди виглядав, наче з іншої планети...

Що робити, якщо на тобі поставили хрест в Інтері? Мауро Ікарді пропонує ідеальний рецепт: бухати, співати і чекати на Бонуси.

Бонуси. Аспіринова дівчинка

У 2013-2016 роках київське Динамо могло пишатися тим, що за нього топить одна із найпривабливіших моделей Європи. Саме у цей період центр оборони столичного клубу цементував Александар Драговіч, а з трибун за деякими матчами свого коханого стежила Марина Джорджевіч.

Часи кардинально змінилися. Оборонець збірної Австрії встиг змінити Байєр на Лестер, а потім повернутися у Леверкузен. Та й Динамо вже "не торт". І лише врода Марини Джорджевіч залишається у топах.

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Твіттеріада. Циганкова цькують Олімпіком, у Цітаішвілі – пристрасний роман, а в Коноплянки – жодних проблем, крім однієї