Домашний зоопарк Криштиану и Джорджины пополнился собачкой породы китайская хохлатая. Об этом сообщила 27-летняя возлюбленная Роналду в соцсетях, спровоцирвав бурю эмоций среди подписчиков.

"Знакомьтесь, Антония. Для друзей – Тони", – написала Джорджина в Instagram.

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Как известно, португалец и его невеста безумно любят животных. Не так давно они потратили немалую сумму денег ради спасения своей кошки, которая попала под автомобиль в Турине. Пара возила животное в мадридскую клинику чартерным рейсом, выложив за полет 3 тысячи евро (столько же стоит и сама кошка).

Впрочем, не все поклонники Джорджины увлекаются новым членом их семьи. "Вы с Роналду, безусловно, очень крутые, но зачем вам такая некрасивая собака?". "Это отвратительно", "Сначала кошка, вывернута наизнанку, а теперь такой же пес. Зачем?" – приводит The Sun подборку реакций на нового любимца Криштиану.

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