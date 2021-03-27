Домашній зоопарк Кріштіану та Джорджини поповнився песиком породи китайська чубата. Про це повідомила 27-річна кохана Роналду у соцмережах, спровокувавши бурю емоцій серед підписників.

"Знайомтеся, Антонія. Для друзів – Тоні", – написала Джорджина в Instagram.

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Як відомо, португалець та його наречена обожнюють тварин. Не так давно вони витратили чималу суму грошей заради порятунку своєї кішки, яка потрапила під автомобіль у Турині. Пара возила тварину до мадридської клініки чартерним рейсом, виклавши за політ 3 тисячі євро (стільки ж коштує і сама кішка).

Втім, не всі прихильники Джорджини захоплюються новим членом їхньої сім'ї. "Ви з Роналду, безумовно, дуже круті, але навіщо вам такий негарний собака?". "Це огидно", "Спершу кішка, вивернута навиворіт, а тепер такий же пес. Навіщо?" – наводить The Sun підбірку реакцій на нового улюбленця Кріштіану.

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