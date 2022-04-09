Криштиану Роналду не дает оскорблять своего старшего сына даже в Instagram.

Криштиану-младший получил немалую порцию критики после публикации совместной фотографии с бабушкой – Марией Долореш Авейру.

Сын Роналду на камеру признал, что Манчестер Юнайтед – дерьмо

Хейтеры подвергли критике 11-летнего парня за неправильное сочетание брендов. Криштиану натянул носки Adidas и кофту Nike, с которым у звездного отца контракт на сотни миллионов долларов. Впрочем, взрослый Роналду не дал оскорблять сына, написав в комментариях: "Он носит то, что сам хочет, а не то, что хочешь ты".

Напомним, у звезды Манчестер Юнайтед уже четверо детей, а сейчас его любимая Джорджина Родригес беременна двойней.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом