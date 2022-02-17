Сын португальского форварда тоже занимается в структуре манкунианского клуба. Один из юных англичан сумел пообщаться с Криштиану-младшим. Видео их разговора стало вирусным.

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Дело в том, что сын Роналду среди прочего дал утвердительный ответ на вопрос, можно ли Манчестер Юнайтед назвать дерьмом. Правда, британские СМИ предполагают, что мальчик просто не понял вопрос, потому что не владеет английским на должном уровне.

Напомним, Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед прошлым летом. С тех пор футболисту достается немало критики, ведь команда не демонстрирует тех результатов, которых все ждали.

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