Кріштіану Роналду не дає ображати свого найстаршого сина навіть в Instagram.

Кріштіану-молодший отримав чималу порцію критики після публікації спільної фотографії з бабусею – Марією Долореш Авейру.

Син Роналду на камеру визнав, що Манчестер Юнайтед – лайно

Хейтери розкритикували 11-річного хлопця за неправильне поєднання брендів. Кріштіану натягнув шкарпетки Adidas і кофту Nike, з яким у зіркового батька контракт на сотні мільйонів доларів. Втім, дорослий Роналду не дав ображати сина, написавши у коментарях: "Він носить те, що хоче сам, а не те, що хочеш ти".

Нагадаємо, у зірки Манчестер Юнайтед вже є четверо дітей, а зараз його кохана Джорджина Родрігес вагітна двійнею.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом