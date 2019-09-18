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Роналду заявил, что нельзя сравнивать фантастический гол в ворота Буффона и секс с Джорджиной

12:38 33 Читати українською
Роналду заявил, что нельзя сравнивать фантастический гол в ворота Буффона и секс с Джорджиной
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / соцсети

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в интервью на ITV Пирсу Моргану отметил, что считает лучшим своим голом удар ножницами через себя в ворота туринского клуба. Тогда португалец выступал за Реал.

"Я пытался забить этот гол в течение многих лет. На моем счету 700 удивительных голов, но подобного еще не было. Я подумал: "Наконец-то я забил ножницами, это был прекрасный прыжок". И это был гол Буффону в матче Лиги чемпионов с Ювентусом. Хороший гол.

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Гол Буффону действительно лучший в моем исполнении. Лучше ли он, чем секс? Нет, только не с моей Джорджиной, точно нет", – сказал Роналду.

Напомним, Роналду забил своему нынешнем клубу во время выступлений за мадридский Реал. В 2018 году команды встречались в 1/4 финала Лиги чемпионов. По итогам противостояния в следующий раунд прошли "сливочные", которые позже стали обладателями трофея.

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