Роналду заявив, що не можна порівнювати фантастичний гол у ворота Буффона та секс з Джорджиною

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду в інтерв'ю на ITV Пірсу Моргану зазначив, що вважає найкращим своїм голом удар ножицями через себе в ворота туринського клубу. Тоді португалець виступав за Реал.

"Я намагався забити цей гол протягом багатьох років. На моєму рахунку 700 дивних голів, але подібного ще не було. Я подумав: "Нарешті я забив ножицями, це був прекрасний стрибок". І це був гол Буффону в матчі Ліги чемпіонів з Ювентусом. Гарний гол.

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Гол Буффону справді найкращий у моєму виконанні. Чи кращий він за секс? Ні, тільки не з моєю Джорджиною, точно ні", – сказав Роналду.

Нагадаємо, Роналду забив своєму нинішньому клубу під час виступу за мадридський Реал. У 2018 році команди зустрічалися в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. За підсумками протистояння в наступний раунд пройшли "вершкові", які пізніше стали володарями трофею.

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