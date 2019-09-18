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Роналду: У меня должно быть больше "Золотых мячей", чем у Месси

11:44 92 Читати українською
Роналду: У меня должно быть больше "Золотых мячей", чем у Месси
Криштиану Роналду и Лионель Месси / соцсети

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в интервью на ITV Пирсу Моргану рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом Барселоны Лионелем Месси.

"Месси вошел в историю футбола, но думаю, что у меня должно быть шесть, семь или восемь "Золотых мячей", чтобы быть выше него. Мне бы это понравилось. Думаю, я этого заслужил.

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Наши с Лионелем отношения? Мы не друзья, но делим одну сцену в течение 15 лет. Я знаю, что он подталкивает меня к развитию, а я подталкиваю его. Лучший ли он среди тех, с кем мне пришлось играть? Да, конечно.

Я не гонюсь за рекордами, это рекорды бегут за мной. Я одержим успехом и не считаю, что это что-то плохое. Это меня мотивирует. Если тебе не хватает мотивации, нужно заканчивать", – сказал Роналду.

Добавим, что сейчас на счету Роналду и Месси по пять "Золотых мячей". В прошлом сезоне впервые за последние 10 лет награду получил не кто-то из них – приз достался Луке Модричу.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Испания Золотой мяч Лионель Месси Лионель Месси
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