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Роналду рассказал, поженится ли с Джорджиной Родригес

20:49 148 Читати українською
Роналду рассказал, поженится ли с Джорджиной Родригес
Джорджина Родригес / соцсети

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду ответил на вопрос, интересующий многих поклонников португальца.

"Джорджина мне очень помогла. Конечно, я люблю ее. Однажды мы наверняка поженимся, почему нет? Это мечта моей мамы.

"Он не видел всех моих достижений", – Роналду расплакался, увидев фото со своим отцом

Джорджина – мой друг. Мы много беседуем друг с другом. Я открываю ей свое сердце, а она мне – свое", – сказал Роналду в интервью с Пирсом Морганом.

Роналду встречается с Джорджиной с 2016 года, а в 2017 году у них родилась дочь Алана Мартина.

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Теги
Джорджина Родригес Криштиану Роналду Криштиану Роналду Девушки футболистов Ювентус Ювентус Италия
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