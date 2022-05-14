Роналду задумался об уходе из Манчестер Юнайтед будущим летом
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду может уйти из клуба по завершении сезона.
Криштиану все еще не принял своего решения по поводу будущего в Манчестер Юнайтед, сообщает журналист Николо Скиря в своем твиттере.
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Проблема в том, что манкунианцы остались без Лиги чемпионов в следующем сезоне, хотя Роналду хочет вновь принять участие в главном клубном турнире. Контракт португальца завершается летом 2023 года, однако он готов сменить клубную прописку раньше.
Добавим, что Криштиану провел 39 матчей за МЮ в этом сезоне, в которых забил 24 гола и отдал 3 ассиста.
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