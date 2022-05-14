Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду может уйти из клуба по завершении сезона.

Криштиану все еще не принял своего решения по поводу будущего в Манчестер Юнайтед, сообщает журналист Николо Скиря в своем твиттере.

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Проблема в том, что манкунианцы остались без Лиги чемпионов в следующем сезоне, хотя Роналду хочет вновь принять участие в главном клубном турнире. Контракт португальца завершается летом 2023 года, однако он готов сменить клубную прописку раньше.

Добавим, что Криштиану провел 39 матчей за МЮ в этом сезоне, в которых забил 24 гола и отдал 3 ассиста.

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