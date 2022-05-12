Миколенко уже стал важной частью основы Эвертона. В прошедшем туре Виталий забил шикарный дебютный гол и закрепил свой статус в команде. Доиграть тот матч с Лестером украинец не сумел из-за проблем со здоровьем. Однако повреждение оказалось несерьезным, поэтому сегодня он в восьмой раз подряд появился в стартовом составе.

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Чудо-гол добавил Миколенко много уверенности. Сегодня наш защитник действовал очень смело и отважно (благодаря чему заработал несколько угловых). Кое-где слишком. В надежде повторить красоту он в каждой похожей ситуации, получая пас на линии чужой штрафной, пытался бить. Выходило забавно – соперники легко блокировали. Иногда из-за чрезмерного желания Миколенко спешил и отдавал неточные пасы в простых ситуациях.

В обороне было непросто. Уже на старте встречи дважды позволил Калу обыграть себя, затем через фланг прошло еще несколько атак Уотфорда. Благо, партнеры подстраховали. Миколенко проиграл 75% единоборств, поэтому не удивительно, что оценки от статистических порталов плохие: SofaScore – 6.6 (самая низкая в команде), WhoScored – 6.3 (самая низкая в команде), FotMob – 6.7 (самая низкая в команде).

Уотфорд уже оформил вылет из АПЛ, а Эвертон продолжает борьбу за выживание, но ощутимой разницы в настроении команд не было. Немотивированные хозяева даже лучше начали. С течением времени Эвертон перехватил инициативу, однако качественно обострить не удавалось. Первый момент пришлось ждать почти час.

Уже во втором тайме Ришарлисон выскочил на ударную позицию и круто пробил под дальнюю штангу – вытащил голкипер. Еще одну хорошую атаку организовали Ивоби и Грей, но последний испортил момент бездарным ударом. Эвертон давил до финального свистка – безуспешно, ни одной качественной атаки больше не получилось. А прострелы Миколенко никто не замкнул. В итоге нулевая ничья. Эвертон идет 16-м с 2 очками отрыва от зоны вылета.

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