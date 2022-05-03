Последние трансферные слухи вынудили аргентинца шантажировать руководство парижан. Месси грозится покинуть ПСЖ уже этим летом, если в команду придет Криштиану Роналду, утверждает El Nacional.

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По информации источника, президент клуба уже побеседовал с обоими звездными форвардами. Роналду якобы рассматривает ПСЖ как один из вариантов продолжения карьеры, поскольку нынешний уровень Ман Юнайтед не соответствует амбициям португальца. Криштиану не прочь играть вместе со своим извечным оппонентом.

Что касается Месси, то он пока так и не смог полностью адаптироваться в новых для себя условиях и не склонен еще больше усложнять ситуацию. Лео предпочитает покинуть клуб (хотя контракт действует еще сезон), чем делить раздевалку с Роналду. Президент ПСЖ заверил аргентинца, что не желает с ним прощаться.

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