Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може піти з клубу по завершенні сезону.

Кріштіану все ще не ухвалив свого рішення стосовно майбутнього в Манчестер Юнайтед, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Проблемою є те, що манкуніанці залишились без Ліги чемпіонів у наступному сезоні, хоча Роналду має бажання знову взяти участь у головному клубному турнірі. Контракт португальця завершується влітку 2023 року, проте він готовий змінити клубну прописку раніше.

Додамо, що Кріштіану провів 39 матчів за МЮ у цьому сезоні, в яких забив 24 голи та віддав 3 асисти.

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