Роналду заблокировал Transfermarkt, обидевшись на свой ценник

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, несмотря на свой зрелый возраст, так и не научился воспринимать критику.
Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную из игроков, которые являются клиентами известного агента Жоже Мендеша. Прогнозируемо, что место в атаке занял форвард Юве Криштиану Роналду, но почему-то из всех игроков только он не был отмечен на фото в Instagram.
Роналду намекнул, когда завершит карьеру
"Мы не смогли тегнуть Роналду, поскольку он отправил нас в черный список, когда увидел свою стоимость на сайте. Он сообщил нам, что ему не понравилась его цена", – написал Transfemarkt в комментариях к публикации.
Портал оценил звездного португальца в 75 млн евро.
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