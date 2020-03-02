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Роналду заблокировал Transfermarkt, обидевшись на свой ценник

2 марта 22:57 131 Читати українською
Роналду заблокировал Transfermarkt, обидевшись на свой ценник
Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, несмотря на свой зрелый возраст, так и не научился воспринимать критику.

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную из игроков, которые являются клиентами известного агента Жоже Мендеша. Прогнозируемо, что место в атаке занял форвард Юве Криштиану Роналду, но почему-то из всех игроков только он не был отмечен на фото в Instagram.

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"Мы не смогли тегнуть Роналду, поскольку он отправил нас в черный список, когда увидел свою стоимость на сайте. Он сообщил нам, что ему не понравилась его цена", – написал Transfemarkt в комментариях к публикации.

Портал оценил звездного португальца в 75 млн евро.

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Теги
Италия футбольные курьёзы Жорже Мендеш Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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