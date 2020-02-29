Роналду намекнул, когда завершит карьеру

Украина — 00:30 3129
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СК Днепр-1 – Динамо: Михайличенко провалил план на игру, новые вопросы к VAR, Супряга хет-триком уничтожил киевлян
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"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – ШахтарГермания — 28 фев 684
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Сум за Коваленком, провал Матвієнка та чотири гравці топ-рівня: реакція на Бенфіка – Шахтар з великою ганьбою ПортугаліїЛига Европы — 28 фев 1123