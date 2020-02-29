Роналду намекнул, когда завершит карьеру

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру.

"Нелегко достичь отметки в 1000 игр в возрасте 35 лет. Я счастлив. Я хочу сыграть еще 100 поединков.

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Я играю за лучший клуб Италии, с лучшими игроками. Мы выигрывали трофеи в прошлом сезоне, и я надеюсь, что мы сможем сделать то же самое в этом сезоне", – поделился Роналду в комментарии Sky Sport Italia.

К слову, в текущем сезоне Роналду провел за Ювентус 31 поединок, записав в свой актив 25 голов и 3 ассиста.

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