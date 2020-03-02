Роналду заблокував Transfermarkt, образившись на свій цінник

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду, незважаючи на свій зрілий вік, так і не навчився сприймати критику.

Авторитетний портал Transfermarkt опублікував символічну збірну з гравців, які є клієнтами відомого агента Жоже Мендеша. Прогнозовано, що місце в атаці посів форвард Юве Кріштіану Роналду, але чомусь серед усіх гравців лише він не був відмічений на фото в Instagram.

Роналду натякнув, коли завершить кар'єру

"Ми не змогли тегнути Роналду, позаяк він відправив нас в чорний список, коли побачив свою вартість на сайті. Він повідомив нам, що йому не сподобалася його ціна", – написав Transfemarkt в коментарях до публікації.

Портал оцінив зіркового португальця у 75 млн євро.

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