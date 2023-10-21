Роналду забил победный гол шедевральным ударом со штрафного, Йовичевич проиграл худшей команде и упал на дно
Аль-Наср и Аль-Хазем одержали победы в рамках 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил очередной гол, новое поражение команды Игора Йовичевича.
Саудовская Аравия, 10 тур
Аль-Наср – Дамак – 2:1
Голы: Талиска, 53, Роналду, 57 – Н'Куду, 45+2
Аль-Хазем – Аль-Райед – 4:3
Голы: Селемани, 6, 42, Аль Тани, 36, Бадамоши, 72 – Саюд, 10, 45+10, Гонсалес, 86
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Аль-Наср неожиданно испытал проблемы со середняком лиги. Дамак выстоял первый тайм, а перед перерывом еще и забил. Однако уже на старте второй половины Талиска и Роналду расставили все по своим местам. Победный гол в свой актив записал Криштиану – отличным ударом со штрафного.
В параллельном матче Игор Йовичевич в очередной раз почувствовал вкус поражения. Команда бывшего наставника Шахтера – одна из худших в чемпионате Саудовской Аравии. Если неудачи с фаворитами можно понять, то с прямыми конкурентами – никак. Сегодня Аль-Раед проиграл Аль-Хазему, до матча находившемуся на последнем месте турнирной таблицы. Теперь на дне оказались подопечные Йовичевича