Саудовская Аравия, 10 тур

Аль-Наср – Дамак – 2:1

Голы: Талиска, 53, Роналду, 57 – Н'Куду, 45+2

Аль-Хазем – Аль-Райед – 4:3

Голы: Селемани, 6, 42, Аль Тани, 36, Бадамоши, 72 – Саюд, 10, 45+10, Гонсалес, 86

Бензема забил чужим и своим, у Аль-Хиляля новый герой после потери Неймара: Саудовская Аравия

Аль-Наср неожиданно испытал проблемы со середняком лиги. Дамак выстоял первый тайм, а перед перерывом еще и забил. Однако уже на старте второй половины Талиска и Роналду расставили все по своим местам. Победный гол в свой актив записал Криштиану – отличным ударом со штрафного.

В параллельном матче Игор Йовичевич в очередной раз почувствовал вкус поражения. Команда бывшего наставника Шахтера – одна из худших в чемпионате Саудовской Аравии. Если неудачи с фаворитами можно понять, то с прямыми конкурентами – никак. Сегодня Аль-Раед проиграл Аль-Хазему, до матча находившемуся на последнем месте турнирной таблицы. Теперь на дне оказались подопечные Йовичевича