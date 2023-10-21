Саудівська Аравія, 10 тур

Аль-Наср – Дамак – 2:1

Голи: Таліска, 53, Роналду, 57 – Н'Куду, 45+2

Аль-Хазем – Аль-Раед – 4:3

Голи: Селемані, 6, 42, Аль Тані, 36, Бадамоші, 72 – Саюд, 10, 45+10, Гонсалес, 86

Бензема забив чужим і своїм, у Аль-Хіляля новий герой після втрати Неймара: Саудівська Аравія

Аль-Наср несподівано зазнав проблем із середняком ліги. Дамак вистояв перший тайм, а перед перервою ще й забив. Однак вже на старті другої половини Таліска та Роналду розставили все на свої місця. Переможний гол у свій актив записав Кріштіану – чудовим ударом зі штрафного.

У паралельному матчі Ігор Йовічевіч вкотре відчув смак поразки. Команда колишнього наставника Шахтаря – одна з найслабших у чемпіонаті Саудівської Аравії. Якщо невдачі з фаворитами можна зрозуміти, то з прямими конкурентами – ніяк. Сьогодні Аль-Раед програв Аль-Хазему, який до матчу перебував на останньому місці турнірної таблиці. Тепер на дні опинилися підопічні Йовічевіча