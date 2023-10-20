Чемпионат Саудовской Аравии, 10 тур

Аль-Ахдуд – Аль-Фейха – 1:2

Голы: Годвин, 45+4 – Оньекуру, 29, Сакала, 66

Аль-Таавон – Аль-Иттихад – 1:1

Голы: Бензема, 26 (аг) – Бензема, 22

Аль-Хиляль – Аль-Халидж – 1:0

Гол: Митрович, 30

Аль-Фатех – Абха – 4:1

Голы: Батна, 21, Джанини, 45+4, Селараян, 70, Аль-Хассан, 90+10 – Аль Судани, 55

Аль-Фейха оторвалась от зоны вылета благодаря победе над Аль-Ахдудом. Гол+пас оформил вингер Генри Оньекуру, который в свое время подавал большие надежды, но провалился в Монако и Эвертоне.

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Карим Бензема воплотил классический футбольный анекдот о дубле и счете 1:1. Обладатель "Золотого мяча" открыл счет в матче с Аль-Таавоном, однако через 4 минуты срезал мяч в собственные ворота. Аль-Иттихад не может выиграть три тура подряд, ставя под угрозу защиту титула. Аль-Таавон без именитых игроков неожиданно идет вторым.

Лучше всего осечками чемпиона пока пользуется Аль-Хиляль. Тяжелая травма Неймара не выглядит проблемой, потому что Александр Митрович набрал монструозную форму. Серб пофеерил в сборной, а теперь продолжил результативную серию на клубном уровне до 4 матчей. Форвард Аль-Хиляля фирменным ударом головой принес победу над Аль-Халиджем и чистое первое место для команды.

Еще одним приятным открытием старта сезона стал Аль-Фатех. Славен Билич не может похвастаться суперзвездами, однако команда держится на уровне того же Аль-Иттихада. Абха не создала никаких проблем банде хорвата.

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