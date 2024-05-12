Лидер Реала оптимистично оценил свои шансы сыграть в финале Лиги чемпионов
Полузащитник Реала Орельен Чуамени считает, что успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов с Боруссией.
Француз получил травму в полуфинале ЛЧ против Баварии и был вынужден покинуть поле. Врачи Реала диагностировали у Чуамени стрессовую травму мышцы левой ноги.
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Клуб не разглашал сроки возвращения Орельена на поле, но были опасения, что он пропустит финал турнира. Во время празднования титула чемпиона Испании, Чуамени выразил надежду, что сможет сыграть против Боруссии.
"Думаю, я буду готов к финалу", – цитирует французского полузащитника "сливочных" Radio MARCA.
Напомним, что финал Лиги чемпионов между Реалом и Боруссией Д состоится 1 июня. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
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