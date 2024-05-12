Полузащитник Реала Орельен Чуамени считает, что успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов с Боруссией.

Француз получил травму в полуфинале ЛЧ против Баварии и был вынужден покинуть поле. Врачи Реала диагностировали у Чуамени стрессовую травму мышцы левой ноги.

Реал раздумывает над будущим двух ветеранов – Перес лично встретится с игроками

Клуб не разглашал сроки возвращения Орельена на поле, но были опасения, что он пропустит финал турнира. Во время празднования титула чемпиона Испании, Чуамени выразил надежду, что сможет сыграть против Боруссии.

Готуєтеся до перегляду матчу Ліги чемпіонів? Зробіть подію ще яскравішою з хрустким снеком, що найкраще смакує до гри – чипсами Lay’s! А для відданих фанатів бренд випустив лімітовану лінійку чипсів із футбольними зірками на упаковці.

Підтримуйте улюблену команду разом з Lay’s – спонсором Ліги чемпіонів! Адже є Lay’s? Буде футбол!

"Думаю, я буду готов к финалу", – цитирует французского полузащитника "сливочных" Radio MARCA.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между Реалом и Боруссией Д состоится 1 июня. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Син Анчелотті живе своє найкраще життя – чим він займається в Реалі і як доносить батькові те, що інші бояться?