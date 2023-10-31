Нападающий сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду не удержался, чтобы не "лайкнуть" фотографию с критикой Лионеля Месси.

В понедельник, 30 октября, аргентинца чествовали в Париже, где ему вручили "Золотой мяч", который стал 8-м в его карьере. Известный испанский журналист AS Томас Ронсеро, который ведет колонку о Реале и недолюбливает Барселону, критически оценил победу Лионеля Месси.

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"Привет, друзья. Случилось то, о чем мы знали, они дали еще один "Золотой мяч" Месси. Он ушел на пенсию в Майами, но он уже выглядел как пенсионер в ПСЖ, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Он выиграл чемпионат мира, да, хорошо, но с 6 пенальти. Чемпионат мира был 10 месяцев назад, сейчас ноябрь.

Месси имеет восемь "Золотых мячей", а должен был бы иметь пять, у него есть награды Иньесты/Хави, Левандовски, который выиграл 6 трофеев за один сезон, и Холанда, который был лучшим бомбардиром всех времен и народов", – написал Ронсеро в соцсетях.

Криштиану Роналду мимо такого пройти не смог. Португалец лайкнул фотографию и прокомментировал ее улыбающимися смайликами.

Напомним, что нападающий Аль-Насра пять раз выигрывал "Золотой мяч" в своей карьере. В этот раз Роналду впервые за 20 лет не попал в топ-30 номинированных игроков.

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