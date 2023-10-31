Нападник збірної Португалії та Аль-Насра Кріштіану Роналду не втримався, щоб не "лайкнути" світлину з критикою Ліонеля Мессі.

Роналду та Мессі в період виступів за Реал та Барселону відповідно / фото: J. Valls/Cordon/Presse Sports

В понеділок, 30 жовтня, аргентинця шанували в Парижі, де йому вручили "Золотий м'яч", який став 8-м в його кар'єрі. Відомий іспанський журналіст AS Томас Ронсеро, який веде колонку про Реал і недолюблює Барселону, критично оцінив перемогу Ліонеля Мессі.

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"Привіт, друзі. Сталося те, про що ми знали, вони дали ще один "Золотий м'яч" Мессі. Він пішов на пенсію в Маямі, але він вже виглядав як пенсіонер в ПСЖ, щоб підготуватися до чемпіонату світу. Він виграв чемпіонат світу, так, добре, але з 6 пенальті. Чемпіонат світу був 10 місяців тому, зараз листопад.

Мессі має вісім "Золотих м'ячів", а мав би мати п'ять, у нього є нагороди Іньєсти/Хаві, Лєвандовскі, який виграв 6 трофеїв за один сезон, і Холанда, який був найкращим бомбардиром усіх часів і народів", – написав Ронсеро у соцмережах.

Кріштіану Роналду повз таке пройти не зміг. Португалець лайкнув світлину і прокоментував її усміхненими смайликами.

Нагадаємо, що нападник Аль-Насра п'ять разів вигравав "Золотий м'яч" у своїй кар'єрі. В цей раз Роналду вперше за 20 років не потрапив до топ-30 номінованих гравців.

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