Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду не сможет помочь своей команде в ближайших матчах чемпионата Саудовской Аравии.

В полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии с Аль-Хилялем португалец получил красную карточку. Криштиану Роналду ткнул локтем в лицо сопернику, а потом замахнулся кулаком на судью.

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Дисциплинарный комитет изучал объяснения, которые предоставил португалец, и принял решение дисквалифицировать его на два матча. Об этом сообщает Aawsat со ссылкой на источники в комитете. А, следовательно, Роналду пропустит игры против Аль-Фейха и Аль-Халиджем.

Аль-Наср сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице с 65 баллами. От Аль-Халяля они отстают на 12 пунктов.

Криштиану Роналду за свою команду провел 37 матчей во всех турнирах. В активе португальца 36 голов и 12 ассистов.

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