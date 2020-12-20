"Для меня большая честь выиграть награду Golden Foot и увековечить себя в чемпионском променаде в Монако рядом с выдающимися легендами футбола всех времен!

Роналду подорвал сеть реакцией на победу Левандовски во время церемонии The Best

Я очень доволен и хотел бы поблагодарить фанатов со всего мира за то, что они проголосовали за меня", – написал Роналду в Instagram.

Golden Foot ежегодно вручается футболистам, которые внесли существенный вклад в развитие футбола. В этом году на награду также претендовали Лионель Месси (Барселона), Серхио Рамос (Реал), Артуро Видаль (Интер), Жерар Пике (Барселона), Роберт Левандовски (Бавария), Мохамед Салах (Ливерпуль), Серхио Агуэро (Манчестер Сити), Неймар (ПСЖ) и Джорджо Кьеллини (Ювентус).

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