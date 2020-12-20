Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду залишить відбитки своїх ніг на Алеї чемпіонів у Монте-Карло.

"Для мене велика честь виграти нагороду Golden Foot і увіковічнити себе в чемпіонському променаді в Монако поряд з видатними легендами футболу всіх часів!

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Я дуже задоволений і хотів би подякувати фанатам з усього світу за те, що вони проголосували за мене", – написав Роналду в Instagram.

Golden Foot щорічно вручається футболістам, які зробили істотний внесок у розвиток футболу. Цього року на нагороду також претендували Ліонель Мессі (Барселона), Серхіо Рамос (Реал), Артуро Відаль (Інтер), Жерар Піке (Барселона), Роберт Лєвандовскі (Баварія), Мохамед Салах (Ліверпуль), Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті), Неймар (ПСЖ) і Джорджо К'єлліні (Ювентус).

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