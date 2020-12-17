Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роберт Левандовски соревновались за награду The Best от ФИФА. Неожиданностей не случилось, и именно форвард Баварии стал лучшим игроком 2020 года.

Левандовски – лучший игрок 2020 по версии ФИФА

Все трое номинантов следили за объявлением результатов голосования с помощью видеосвязи и было заметно выражение лица нападающего Юве, который не очень обрадовался за своего польского коллегу.

Напомним, Левандовски помог Баварии оформить исторический требл в прошлом сезоне.

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