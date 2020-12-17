Роналду подорвал сеть реакцией на победу Левандовски во время церемонии The Best
22:55 - Читати українською
ФИФА разочаровала форварда Ювентуса своим выбором лучшего игрока.
Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роберт Левандовски соревновались за награду The Best от ФИФА. Неожиданностей не случилось, и именно форвард Баварии стал лучшим игроком 2020 года.
Левандовски – лучший игрок 2020 по версии ФИФА
Все трое номинантов следили за объявлением результатов голосования с помощью видеосвязи и было заметно выражение лица нападающего Юве, который не очень обрадовался за своего польского коллегу.
Напомним, Левандовски помог Баварии оформить исторический требл в прошлом сезоне.
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