"У меня было много звонков на прошлой неделе. Я бесспорно думаю, что Роналду вряд ли сыграет еще один матч за Манчестер Юнайтед. Думаю, мысленно он уже ушел. Я не собираюсь раскрывать содержание наших разговоров, но, как я сказал с самого начала – не думаю, что Криштиану чувствует соответствие МЮ его амбициям. Трансферы этим летом, результаты и непоследовательность прошлого сезона, отсутствие футбола в Лиге чемпионов...

Роналду хочет присоединиться к Симеоне в Атлетико

Если вы человек его уровня амбиций, ваша карьера близится к концу, а вы все еще хотите выигрывать большие трофеи, вам нужно хорошо подумать. Смогу ли я делать это, если останусь в Юнайтед? Думаю, он считает структуру клуба неправильной сверху и к низу. Это не касается нового тренера. Он очень уважает Тен Хага, но таково точное отражение того, где сейчас Юнайтед.

Он сам должен говорить о том, что чувствует. Впрочем, если вы спрашиваете меня, то я не думаю, что он останется в Манчестер Юнайтед. Думаю, он мог бы оказаться в очень неожиданном месте", – заявил Морган в комментарии TalkSport.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий