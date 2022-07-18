Роналду настроен покинуть Манчестер Юнайтед, хотя клуб и Эрик Тен Хаг готовы работать с 37-летним форвардом в следующем сезоне. Однако для португальца важно выступать в Лиге чемпионов, куда манкунианцы не квалифицировались.

Роналду в Баварии не будет: Нагельсманн и директор мюнхенцев открестились от трансфера

С поиском нового клуба не все так просто. Варианты с переходом в Баварию или Челси реализовать не удалось. Других претендентов на Роналду в Европе почти не осталось. Пока можно говорить только об Атлетико, но и здесь не все так просто, сообщает AS.

По информации издания, на уровне желания нет никаких проблем. Роналду интересно перебраться на Ванда Метрополитано, а Диего Симеоне хочет видеть игрока в своей команде. Аргентинец уверен, что Криштиану поможет команде, в которой в прошлом сезоне ни один игрок не забил больше 13 голов.

Роналду не хотят даже в Саудовской Аравии – на опальную звезду МЮ осталось два претендента

Для Атлетико это могло бы стать усилением как на футбольном поле, так и в медиапространстве. Правда, для перехода Роналду "матрасникам" сначала нужно заработать. Необходимо продать своих игроков на сумму не менее 40 млн евро. Среди претендентов на выход – Анхель Корреа и Альваро Мората. Последний все еще принадлежит Атлетико, но Ювентус вроде бы готов выкупить права на его контракт.