"У мене було багато дзвінків минулого тижня. Я безперечно думаю, що Роналду навряд зіграє ще бодай один матч за Манчестер Юнайтед. Гадаю, подумки він вже пішов. Я не збираюся розкривати зміст наших розмов, але, як я сказав із самого початку – не думаю, що Кріштіану відчуває відповідність МЮ його амбіціям. Трансфери цього літа, результати і непослідовність минулого сезону, відсутність футболу в Лізі чемпіонів…

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Якщо ви людина його рівня амбіцій, ваша кар'єра наближається до кінця, а ви все ще хочете вигравати великі трофеї, то вам потрібно гарно подумати. Чи зможу я робити це, якщо залишусь в Юнайтед? Гадаю, він вважає структуру клубу неправильною від верху і донизу. Це не стосується нового тренера. Він дуже поважає Тен Хага, але таке точне відображення того, де зараз Юнайтед.

Він сам повинен говорити про те, що відчуває. Втім, якщо ви питаєте мене, то я не думаю, що він залишиться в Манчестер Юнайтед. Гадаю, він міг би опинитися у вельми несподіваному місці", – заявив Морган у коментарі TalkSport.

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