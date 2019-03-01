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Роналду возобновил тренировки в общей группе Ювентуса

15:39 32 Читати українською
Роналду возобновил тренировки в общей группе Ювентуса
Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду восстановился от травмы.

Роналду принял участие в сегодняшней тренировке Ювентуса и занимался в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

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Напомним, в матче против Болоньи (1:0) 34-летний португалец травмировал лодыжку. Медицинский штаб туринского клуба провел тщательный осмотр форварда.

Таким образом Роналду может появиться на поле в центральном матче 26-го тура Серии А против Наполи. Поединок состоится 3 марта, начало в 21:30.

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Теги
Ювентус Ювентус Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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