Каземиро вспомнил Роналду после поражения от Барселоны

Полузащитник Реала Карлос Каземиро прокомментировал поражение от Барселоны в полуфинале Кубка Испании.

"Мы не можем говорить о тех, кто не в команде. Криштиану здесь нет, а Бензема был лучшей "девяткой" в мире на прошлой неделе.

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Сейчас надо бороться за то, кем мы являемся. Мы не забили, но тяжело работали, много боролись и создавали моменты. Но если не реализуешь свои возможности, соперник может сильно ударить тебя, что, в итоге, произошло.

Говорить о Винисиусе нечестно. Он отважный, имеет кураж и ничего не боится. Он невероятно играет для своего возраста", – цитирует Каземиро Marca.

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