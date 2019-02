5 причин відродження Атлетіко, або Чому Кріштіану Роналду психанув після повернення у Мадрид

Атлетіко переконливо обіграв Ювентус у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:0). "Футбол 24" називає головні причини краху Роналду та Ко на Ванда Метрополітано.

Це було лише питанням часу, коли на сцені з'явиться справжній Атлетіко. У поточному сезоні, володіючи, можливо, найкращим складом за всю свою історію, "матрацники" часто-густо демонстрували ознаки слабкості, безпомічності та нерегулярності, що раніше було невластивим для команди Сімеоне. Але симптоми хвороби одного з найкращих єврокубкових бійців останніх років зникли за лічені години, хвилини, а більш конкретно – за 90 хвилин гри проти найкращої команди Апеннін.

Атлетіко впевнено переграв Ювентус і зробив заявку на вихід у чвертьфінал

Атлетіко віднайшов свою ідентичність у найбільш важливий момент "темпоради", коли на кону стоять великі трофеї. Зіткнувшись з італійською версією самого себе та завжди голодним до перемог Кріштіану Роналду, мадридський клуб нарешті продемонстрував свій найбільший козир – непересічне вміння змагатись. "Індіанці" знову нагадують команду, яка не так давно пробивалась у два фінали Ліги чемпіонів. Тепер не лише Ювентус, але й інші європейські гранди мають цілий ряд причин, щоб серйозно побоюватись за власні перспективи у найпрестижнішому євротурнірі.

Атлетіко – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Інтенсивність

Сімеоне повернув своїй команді агресивність, яка, здавалось, була втрачена у першій половині сезону. Дебютні 15-20 хвилин поєдинку проти "Старої Синьйори" стали справжнім перформансом мадридців. Вони дуже якісно пресингували підопічних Аллегрі попереду, відбирали м'ячі на ключових ділянках поля та проводили запаморочливі атаки. Атлетіко видав той руйнівний старт, який, зокрема, свого часу покінчив з Барселоною у Лізі чемпіонів. "Чоло" зробив ставку на м'язи у центрі поля і не помилився. Квартет хавбеків Коке-Томас-Родрі-Сауль був сильнішим, швидшим та інтенсивнішим від своїх туринських візаві. Можливо, визначальним фактором у переконливій перемозі Атлетіко став Коке, який вів за собою партнерів, будував та руйнував.

Повернення могутнього Кости

Іспанець бразильського походження майже два місяці не грав через серйозну травму, але це зовсім не помічалось на футбольному полі. Коста продемонстрував розкішну фізичну підготовку, не дозволяючи перевести подих таким монстрам, як К'єлліні і Бонуччі. Кремезний форвард з непростим характером чіплявся за дальні передачі та ще більш феноменально нав'язував суперникам силову боротьбу, вигравши 8 (!) єдиноборств з 15-ти. Дієго лише забракло влучності на завершальній стадії атаки. Якби він забив Щесни після виходу віч-на-віч з польським голкіпером, того його матч можна було б назвати ідеальним.

Стара зброя знову вирішальна

Атлетіко давненько настільки якісно не виконував стандарти. Стара зброя команди Сімеоне, про яку вже встигли призабути, знову запрацювала на повну потужність. Спочатку Мората виграв другий поверх після подачі з кутового, а Хіменес виявився першим на добиванні, трохи згодом – королем повітря став Годін, який з другої спроби перетворив у гол навіс Грізманна.

Пара центральних оборонців Годін-Хіменес заслуговує на похвалу не лише через забиті м'ячі. Обоє провели блискучий поєдинок, вигравши майже всю боротьбу у власному карному та не дозволивши розвернутись лідеру гостей Кріштіану Роналду. Вони залишили португальця без нагляду лише одного разу, коли той пробив головою вище воріт. Уругвайські захисники вже, мабуть, приходять до КР7 у нічних жахіттях. Один з найкращих футболістів світу не може відзначитись у матчах з Годіном та Хіменесом на полі вже вшосте поспіль.

Відважність Сімеоне

Одразу й не пригадаєш, коли прагматичний керманич Атлетіко робив аж три заміни для підсилення гри попереду. За якихось дев'ять хвилин у другому таймі на полі з'явились Мората, Лемар та Корреа. Усі троє додали свіжості та різноманітності наступальним діям "матрацників". Сімеоне хотів перемогти, він ризикнув і не прогадав. Виявляється, мадридці можуть не лише оборонятися, але й атакувати. Можливо, раніше "Чоло" просто не міг собі дозволити такої розкоші на "банці", але його, однаково, потрібно хвалити за сміливість. Вона проявилась у найбільш відповідальний момент. Атлетіко має чудовий резерв, що пройти далеко у "домашній" Лізі чемпіонів.

Ванда Метрополітано поволі стає Кальдероном

Новий стадіон Атлетіко не завжди спонукає до активного вболівання. Тут хочеться зручно вміститись на стільці та насолоджуватись красою арени останнього покоління. Підопічні Сімеоне після переїзду з Кальдерона на Метрополітано часто скаржились, що вони втратили неймовірну підтримку старої фортеці, яка була справжнім 12-м гравцем. Мовляв, нова домівка ще зовсім не обжита, їй бракує душі, а фанти поводяться занадто пасивно. Проте у свій перший великий вечір Ліги чемпіонів Ванда Метрополітано продемонструвала розкішну реакцію. Фани, навіть ті, що на центральних трибунах, стоячи гнали команду вперед.

Натиску "інчади" не витримав, зокрема, Кріштіану Роналду, який відповідав на провокації уболівальників, показуючи на пальцях, скільки у нього за спиною виграних ЛЧ. Після матчу португалець також ніяк не міг заспокоїтись вже у підтрибунному приміщенні. Схоже, дух Кальдерона таки переселився у Метрополітано, який готовий стати справжнім пеклом для будь-якого суперника Атлетіко.

Revenge moments of @Cristiano to the athletico Madrid fans ️ pic.twitter.com/QpNef8XrDu

Cristiano Ronaldo in the mixed zone after the game:



"I've got five Champions Leagues, you have none."pic.twitter.com/id24gK6C6i