toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - ДИНАМО

Роналду відновив тренування у загальній групі Ювентуса

15:38 97 Читать на русском
Роналду відновив тренування у загальній групі Ювентуса
Кріштіану Роналду / Фото ФК Ювентус

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду відновився від травми.

Роналду взяв участь у сьогоднішньому тренуванні Ювентуса та займався у загальній групі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Каземіро пригадав Роналду після поразки від Барселони

Нагадаємо, у матчі проти Болоньї (1:0) 34-річний португалець травмував щиколотку. Медичний штаб туринського клубу провів ретельний огляд форварда.

Таким чином Роналду може з'явитись на полі у центральному матчі 26-го туру Серії А проти Наполі. Поєдинок відбудеться 3 березня, початок о 21:30.

5 причин відродження Атлетіко, або Чому Кріштіану Роналду психонув після повернення у Мадрид

Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
30
хв
Кальярі
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук