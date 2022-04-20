Роналду вернулся к тренировкам с МЮ после смерти новорожденного сына
Нападающий "красных дьяволов" продемонстрировал свой профессионализм, вернувшись к занятиям после семейной трагедии.
Как известно, 18 апреля у 37-летнего португальца скончался новорожденный сын, из-за чего Роналду пропустил выездной поединок против Ливерпуля, завершившийся разгромом Юнайтед 4:0.
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Криштиану отсутствовал в расположении команды всего день. На сегодняшнем занятии "красных дьяволов" нападающий занимался в общей группе без каких-либо ограничений, сообщает MEN.
Заметим, следующие два матча станут для Манчестер Юнайтед едва ли не ключевыми в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Манкунианцы 23 апреля сыграют с Арсеналом, а 28 числа – с Челси. В настоящее время подопечные Ральфа Рангника занимают 6 место в АПЛ.
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