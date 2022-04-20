Как известно, 18 апреля у 37-летнего португальца скончался новорожденный сын, из-за чего Роналду пропустил выездной поединок против Ливерпуля, завершившийся разгромом Юнайтед 4:0.

Умер новорожденный сын Роналду – из двойни выжила только девочка

Криштиану отсутствовал в расположении команды всего день. На сегодняшнем занятии "красных дьяволов" нападающий занимался в общей группе без каких-либо ограничений, сообщает MEN.

Заметим, следующие два матча станут для Манчестер Юнайтед едва ли не ключевыми в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Манкунианцы 23 апреля сыграют с Арсеналом, а 28 числа – с Челси. В настоящее время подопечные Ральфа Рангника занимают 6 место в АПЛ.

Ливерпуль снова разбил Манчестер Юнайтед и стал лидером АПЛ – фанаты поддержали Роналду, бенефис Салаха, Диаса и Мане