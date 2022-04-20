Як відомо, 18 квітня у 37-річного португальця помер новонароджений син, через що Роналду пропустив виїзний поєдинок проти Ліверпуля, який завершився розгромом Юнайтед 4:0.

Помер новонароджений син Роналду – із двійнят вижила лише дівчинка

Кріштіану був відсутній у розташуванні команди лише день. На сьогоднішньому занятті "червоних дияволів" нападник займався у загальній групі без будь-яких обмежень, повідомляє MEN.

Зауважимо, наступні два матчі стануть для Манчестер Юнайтед чи не ключовими в боротьбі за путівку в Лігу чемпіонів. Манкуніанці 23 квітня зіграють з Арсеналом, а 28 числа – з Челсі. Наразі підопічні Ральфа Рангніка посідають 6 місце в АПЛ.

Ліверпуль знову розбив Манчестер Юнайтед і став лідером АПЛ – фанати підтримали Роналду, бенефіс Салаха, Діаса та Мане