Ливерпуль без проблем разобрался с Ман Юнайтед (4:0) в перенесенном матче 30-го тура АПЛ. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед стартовал в 22:00 по Киеву. В случае победы мерсисайдцы становились лидером АПЛ при наличии у Ман Сити игры в запасе. "Красные дьяволы" все еще надеются на финиш в зоне ЛЧ – отставание от Тоттенхэма составляло три очка. Кроме того, МЮ мечтал о реванше за позор в первом круге. Тогда Ливерпуль разнес подопечных еще Уле Гуннара Сульшера со счётом 5:0.

Ральф Рангник столкнулся с кадровой катастрофой – вне игры оказались Варан, Кавани, Шоу и Фред. К отсутствию Гринвуда уже привыкли, а сегодня стало известно и о потере Роналду. Накануне у Криштиану умер новорожденный сын – очевидно, что в такой ситуации выход португальца на поле был невозможен.

Ливерпуль сразу завладел мячом, подключая к розыгрышам даже Алиссона. Голкипер дважды технично сыграл в собственной штрафной, сорвав овации публики на Энфилде. И первая же атака Ливерпуля завершилась голом Луиса Диаса уже на 5-й минуте. Гол создало трио хозяев – Мане запустил Салаха в прорыв, Мохамед прострелил на колумбийца, а тот пробил мимо Де Хеа. Идеальный старт для команды Клоппа.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ – команда Клоппа бьется за лидерство, "дьяволы" без Роналду

На 7-й минуте фанаты устроили минуту аплодисментов в знак поддержки Криштиану Роналду, выразив свою солидарность с португальцем в трудную для него минуту. Присоединился даже Юрген Клопп.

Тут же Рангник вынужден был снимать Поля Погба. Француз травмировался и, прихрамывая, ушел с поля. Вместо него вышел Лингард. Все пошло не по плану Манчестер Юнайтед с самого начала.

Ливерпуль продолжал "возить" МЮ и удвоил счет на 22-й минуте. Фантастическая комбинация мерсисайцев увенчалась роскошным пасом Мане на Салаха и ударом последнего мимо Де Хеа. 2:0 – фанаты Юнайтед на трибунах напоминали героев из мемов, а на сэра Алекса Фергюсона было больно смотреть.

Диас забил третий мяч, но находился в очевидном офсайде. Первый сейв Де Хеа на 44-й минуте – оба предыдущих удара в створ завершились голами. Подопечные Клоппа несколько дней назад смели Ман Сити в первом тайме полуфинала Кубка Англии – сегодня было что-то очень похожее, только мерсисайдцы ограничились двумя мячами. МЮ на поле просто не было – ни одного удара даже в сторону ворот Ливерпуля и только один фол. Команда Клоппа была лучше на две головы.

Во втором тайме "красные дьяволы" добавили – команда Рангника и близко не была так безнадежна, как до перерыва. Ливерпуль все еще больше контролировал мяч, но и у ворот мерсисайдцев возникала опасность. Двойной сейв выдал Алиссон, парировав удары Рашфорда и Эланги в упор! Лайнсмен зафиксировал офсайд, которого не было – гол был бы засчитан. На высоте был кипер Ливерпуля.

Не забиваешь – получай. Буквально в следующей атаке команда Клоппа забила. Робертсон отобрал мяч, промчался полполя и отдал налево на Диаса. Луис отпасовал в центр, где уже караулил Мане. Садио ударом в касание положил в дальний угол. 3:0 – как по нотам. Салах, Мане и Диас оформили по гол + пас.

И даже это было не все. Робертсон отобрал мяч у молодого Межбри, только что вышедшего на поле. Эндрю отдал на Жоту, а тот на Салаха, который подсек над Де Хеа и оформил дубль. Это была точка. В первом круге было 5:0, сегодня – "только" 4.

Ливерпуль вышел на первое место АПЛ, а в воскресенье сыграет дерби против Эвертона. У подопечных Клоппа 76 очков – Ман Сити имеет 74 и игру в запасе. МЮ опустился на 6 место – 54 балла. У Тоттенхэма на 3 пункта больше и на игру меньше.