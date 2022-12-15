Роналду в Реале: журналист пролил свет на возможность эпичного воссоединения
Журналист Альваро Монтеро прокомментировал шансы снова увидеть Криштиану Роналду в форме мадридского Реала.
"Роналду в Реале? Это интересная ситуация. Единственная вещь, которую нужно сказать – Роналду имеет хорошие отношения с клубом и президентом Флорентино Пересом. Но он не будет играть за Реал.
Роналду тренируется на базе Реала
Перес и Анчелотти понимают, что история Криштиану в команде была замечательной, но они не будут снова вместе", – отметил Монтеро в своем твиттере.
Напомним, Роналду после разрыва контракта с Манчестером Юнайтед поддерживает форму на тренировочной базе Реала в Вальдебебасе. Примечательно, что президент Реала Флорентино Перес приказал об этом лично.
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