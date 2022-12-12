Проигранный матч против Марокко стал для Криштиану первым случаем в карьере, когда он во второй раз подряд остался в запасе на игру чемпионата мира. Матч стал для него 196-м в составе национальной команды.

Этот показатель сделал Криштиану одним из двух футболистов, сыгравших за сборные наибольшее количество матчей. Еще одним игроком, сыгравшим 196 матчей в составе сборной, является 37-летний кувейтский нападающий Бадер Аль-Мутава. Об этом и других достопримечательностях матча Марокко – Португалия смотрите в новом видео на нашем YouTube-канале.