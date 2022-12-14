После вылета сборной Португалии с ЧМ-2022 Криштиану Роналду отправился в Европу. Как информирует AS, нападающий поддерживает форму на базе мадридского Реала в Вальдебебасе.

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После расторжения соглашения с МЮ Роналду находится в статусе свободного агента и будет вынужден поддерживать форму до подписания контракта с новым клубом. Играть за новую команду в Европе Криштиану сможет только после открытия зимнего трансферного окна. Поэтому в декабре он сможет только тренироваться.

Реал любезно согласился предоставить Криштиану доступ к своей тренировочной базе. Согласно источнику, президент Реала Флорентино Перес лично об этом распорядился.

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