"Роналду в Реалі? Це цікава ситуація. Єдина річ, яку потрібно сказати – Роналду має хороші відносини з клубом та президентом Флорентіно Пересом. Але він не гратиме за Реал.

Роналду тренується на базі Реала

Перес та Анчелотті розуміють, що історія Кріштіану в команді була чудовою, але вони не будуть знову разом", – зазначив Монтеро у своєму твіттері.

Нагадаємо, Роналду після розриву контракту з Манчестер Юнайтед підтримує форму на тренувальній базі Реала у Вальдебебасі. Цікаво, що президент Реала Флорентіно Перес наказав про це особисто.

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