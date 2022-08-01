Роналду вкотре проявив неповагу до Манчестер Юнайтед – фанати лютують і чекають вигнання зірки
Кріштіану Роналду всім своїм виглядом демонструє небажання виступати на Олд Траффорд.
Повернення португальця у спарингу проти Райо Вальєкано (1:1) виявилося зовсім не тріумфальним.
Роналду відіграв тайм, а в перерві його замінили на молодого Діалло. Нападник вирішив не залишатися з командою і показово покинув Олд Траффорд до фінального свистка, інформує Daily Mail. Така поведінка викликала гнівну реакцію фанатів МЮ у соцмережах: "Король вже награвся", "Сподіваюсь, ми востаннє бачили його на Олд Траффорд", "Такого собі не дозволяв навіть Погба".
Нагадаємо, Роналду бунтує упродовж всього міжсезоння, бо хоче перейти у клуб з Лігою чемпіонів. 37-річний португалець не летів з командою у закордонні турне і пропустив підготовку до нового сезону.
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